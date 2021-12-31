«Ёлка желаний»: в Лянгасово доставлен военный автомобиль

О чём говорят: топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю

1. Губернатор Игорь Васильев и председатель правительства региона Александр Чурин исполнили мечты юных кировчан в рамках акции «Ёлка желаний».

Подарки от главы региона получили шестилетний Артём Новосёлов (он попросил у Деда Мороза гитару укулеле), семилетний Максим Грудцын (умная колонка «Яндекс») и пятилетняя Алиса Мозгалева (мультипекарь).

Также заветные мечты трёх юных жителей области исполнил председатель правительства. Александр Чурин привёз военный автомобиль на радиоуправлении четырёхлетнему Даниилу Зарубину из Лянгасово, беспроводную колонку тринадцатилетней кировчанке Дарье Ворониной и конструктор «Лего» шестилетнему Артёму Барминову.

Акция «Ёлка желаний» в Кировской области продолжается.

«Елка желаний» – специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Она продлится до 28 февраля 2022 года.

2. Правительство Кировской области подготовило предложения о продлении налоговых мер поддержки предпринимателей.

Необходимость этого прокомментировал губернатор Игорь Васильев.

– Пандемия COVID-19 существенно повлияла на предпринимательскую деятельность. Ряд отраслей по-прежнему испытывает её влияние, – отметил Игорь Владимирович. – Кроме того, на финансовой деятельности сказалась и отмена ЕНВД, который до 2021 года активно использовали кировские предприниматели. В этой связи необходимо оказать меры поддержки бизнесу, в том числе, налоговые.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, по инициативе председателя правительства области Александра Чурина подготовлены предложения о продлении на 2022 год действующих льготных налоговых ставок для категории налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения:

по объекту налогообложения «доходы» в размере 3%;

по объекту налогообложения «доходы минус расходы» в размере 7,5%.

Кроме того, в целях поэтапного «плавного» перехода для бывших налогоплательщиков ЕНВД ставки налога по упрощенной системе налогообложения предлагается установить 3% и 7,5%, за исключением лесозаготовительной деятельности, показывающей устойчивое финансовое положение.

Если депутаты поддержат данное решение, эти налоговые ставки будут распространяться на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

3. Кировская область вошла в топ-20 рейтинга экономической устойчивости.

Его составил Фонд развития гражданского общества с учётом данных Росстата и Минфина, ФАС и Федерального казначейства. В рейтинге учтены такие показатели, как отношение суммы госдолга к сумме доходов консолидированного бюджета субъекта, отношение начисленных по региону сумм НДС, сравнение индекса промышленного производства к аналогичному периоду прошлого года, отношение сумм регионального продукта на конец соответствующего квартала предыдущего года.

Как отмечают авторы, в исследование включены 40 наиболее сильных субъектов страны со стабильным ростом реального сектора экономики и низкой закредитованностью. Кировская область вошла во вторую десятку регионов-лидеров: заняла в рейтинге 20-ю строчку, поднявшись по сравнению со 2 кварталом 2021 года сразу на 7 пунктов и опередив Татарстан, Саратовскую и Ульяновскую области. Лидерами рейтинга стали Курская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ.

4. В городе Кирове открыли обновлённый экоцентр.

По адресу ул. Молодой Гвардии, 14-в располагается не просто место, где можно сдать отсортированные отходы, но и современная зона для экопросвещения. По сути, в регионе появился первый экопросветительский центр.

Он занимает помещение площадью 240 квадратных метров. Здесь принимают 22 вида пластика, 4 вида металла, 4 вида стекла, 4 вида макулатуры. Все собранные отходы отправляют на переработку. Министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова напомнила, что экосистема раздельного сбора отходов создаётся в регионе по поручению председателя правительства Кировской области Александра Чурина. Система объединяет опыт регионального оператора АО «Куприт», а также общественной организации «Вятка без мусора» по раздельному сбору отходов.

Все желающие могут принести в Экоцентр раздельно собранные отходы. С февраля 2022 года центр будет работать с 11.00 до 19.00 без выходных.

5. В регионе снят запрет на работу в ночное время объектов сферы развлечений, общественного питания.

Время пребывания в кафе и ресторанах увеличено с 23.00 до 03.00. Однако, сохранился прежний ряд ограничений, касающийся как сотрудников общепита, так и посетителей.

И те, и другие должны иметь сертификат о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции, кроме того, персоналу заведений необходимо выполнять все рекомендации Роспотребнадзора. Решение о снятии ряда ограничений было принято совместно на встрече губернатора Кировской области Игоря Васильева с представителями бизнеса региона.

Фото Александра Папырина