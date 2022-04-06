YouTube должен подчиниться российским законам или уйти

Экспертное сообщество обсуждает меры против экстремистской политики американского хостинга.

На днях принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube начал блокировать контент «Севастопольского телевидения». В частности, заблокирован выпуск ток-шоу «Севастополь решает», вышедший 30 марта 2022 года. Речь в программе шла об украинском нацизме.

Масштабы растут

Подводка к программе «Севастопольского телевидения» звучала так:

«Украинский нацизм шокирует мир. Впрочем, мир — это сильно сказано. Украинский нацизм шокирует ту часть мира, которой позволяют видеть правду и делать свои выводы. В Европе, США и даже в самой Украине до сих предпочитают делать вид, что украинского нацизма не существует. Какие доказательства возрожденной «коричневой чумы» вскрывает российская армия в ходе спецоперации, и какие уроки нам следует извлечь из украинского нацизма, обсудим с гостями студии «Севастополь решает».

Видео было удалено хостингом «из-за нарушения правил сообщества», а «Севастопольской телерадиокомпании» выдано сообщение о «нарушении».

На данный момент «Севастопольская телерадиокомпания» уже прекратила трансляции в YouTube, переведя их в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram, и в скором времени перейдет на другой видеохостинг.

Между тем масштабы антироссийской цензуры на YouTube с каждым днем растут. И попытки России вести с YouTube конструктивный диалог, применение мягких мер –штрафов – не дают результата. Видеохостинг блокирует контент пророссийских ресурсов, одновременно распространяя видеопродукты экстремистского содержания, направленные на поддержку нацизма и разжигание русофобии.

На сегодня YouTube заблокировал уже 36 аккаунтов российских СМИ и известных общественников, проигнорировав требования Роскомнадзора об удалении свыше 10 тыс. материалов экстремистского толка.

Все это – свидетельство целенаправленной и последовательной антироссийской пропаганды, что позволяет сделать вывод о прямом участии хостинга в украинско-западной информационной войне против России.

Инструмент манипуляции

На этом фоне абсолютной профанацией выглядят заявления о том, что якобы Запад чтит свободу слова, а на Украине нет нацизма.

YouTube – западный ИТ-гигант – своими действиями уже фактически расписался в проведении экстремистской политики.

Как рассказывает директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, поступает много обращений от пользователей, которые указывают на то, что в YouTube регулярно демонстрируется откровенно русофобский контент. Рекламные вставки с дезинформацией и с насильственными призывами в отношении русских всплывают даже во время мультфильмов. При этом российские СМИ массово блокируются. Ограничению подверглись даже такие каналы, как «Спас» и «Культура», где представлен в основном просветительский контент.

Об этом же говорит и председатель кировского регионального отделения Союза журналистов России Елена Урматская:

– После блокировки Instagram и Facebook, деятельность которых в России признана экстремистской и была запрещена, YouTube все более отчетливо выступает инструментом очевидной политической манипуляции в руках западных стран, недовольных теми или иными действиями России.

Большинство экспертов в сфере ИТ сходятся во мнении: нужны более жесткие меры: компании, которые работают в России, обязаны подчиняться ее законам.