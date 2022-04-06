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YouTube должен подчиниться российским законам или уйти

Тамара Полыхаева Выбор редакции, Новости, Общество

Экспертное сообщество обсуждает меры против экстремистской политики американского хостинга.

На днях принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube начал блокировать контент «Севастопольского телевидения». В частности, заблокирован выпуск ток-шоу «Севастополь решает», вышедший 30 марта 2022 года. Речь в программе шла об украинском нацизме.

Масштабы растут

Подводка к программе «Севастопольского телевидения» звучала так:

«Украинский нацизм шокирует мир. Впрочем, мир — это сильно сказано. Украинский нацизм шокирует ту часть мира, которой позволяют видеть правду и делать свои выводы. В Европе, США и даже в самой Украине до сих предпочитают делать вид, что украинского нацизма не существует. Какие доказательства возрожденной «коричневой чумы» вскрывает российская армия в ходе спецоперации, и какие уроки нам следует извлечь из украинского нацизма, обсудим с гостями студии «Севастополь решает».

Видео было удалено хостингом «из-за нарушения правил сообщества», а «Севастопольской телерадиокомпании» выдано сообщение о «нарушении».

На данный момент «Севастопольская телерадиокомпания» уже прекратила трансляции в YouTube, переведя их в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram, и в скором времени перейдет на другой видеохостинг.

Между тем масштабы антироссийской цензуры на YouTube с каждым днем растут. И попытки России вести с YouTube конструктивный диалог, применение мягких мер –штрафов – не дают результата. Видеохостинг блокирует контент пророссийских ресурсов, одновременно распространяя видеопродукты экстремистского содержания, направленные на поддержку нацизма и разжигание русофобии.

На сегодня YouTube заблокировал уже 36 аккаунтов российских СМИ и известных общественников, проигнорировав требования Роскомнадзора об удалении свыше 10 тыс. материалов экстремистского толка.

Все это – свидетельство целенаправленной и последовательной антироссийской пропаганды, что позволяет сделать вывод о прямом участии хостинга в украинско-западной информационной войне против России.

Инструмент манипуляции

На этом фоне абсолютной профанацией выглядят заявления о том, что якобы Запад чтит свободу слова, а на Украине нет нацизма.

YouTube – западный ИТ-гигант – своими действиями уже фактически расписался в проведении экстремистской политики.

Как рассказывает директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, поступает много обращений от пользователей, которые указывают на то, что в YouTube регулярно демонстрируется откровенно русофобский контент. Рекламные вставки с дезинформацией и с насильственными призывами в отношении русских всплывают даже во время мультфильмов. При этом российские СМИ массово блокируются. Ограничению подверглись даже такие каналы, как «Спас» и «Культура», где представлен в основном просветительский контент.

Об этом же говорит и председатель кировского регионального отделения Союза журналистов России Елена Урматская:

– После блокировки Instagram и Facebook, деятельность которых в России признана экстремистской и была запрещена, YouTube все более отчетливо выступает инструментом очевидной политической манипуляции в руках западных стран, недовольных теми или иными действиями России.

Большинство экспертов в сфере ИТ сходятся во мнении: нужны более жесткие меры: компании, которые работают в России, обязаны подчиняться ее законам.

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Тамара Полыхаева