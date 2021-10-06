Юг Кировской области пережил самую прохладную ночь начала октября

Синоптики сообщают о приближающихся заморозках для всего региона.

Кировская область сейчас находится под властью блокирующего антициклона. Это обеспечивает нам сухую, ясную погоду. Однако такая климатическая обстановка подразумевает заморозки.

Многие жители региона их уже почувствовали. Холодать начинает после 19 часов. Температура в это время резко стремится вниз.

Так, в Вятскополянском районе сообщают о самой прохладной ночи начала октября. В ночь с понедельника на вторник температура воздуха в муниципалитете опустилась до -7 градусов.

— Природа отреагировала инеем на траве и густым туманом. Ночные заморозки сохранятся до субботы, — отметили в паблике «Позитивные Поляны».

С этим соглашаются и в Кировском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. До выходных нас ждёт золотая осень, но с ночными заморозками по всему региону. Столбики термометра в часы тёмного времени суток будут опускаться до -3 градусов. Но постепенно погода начнёт меняться. Уже в выходные небо затянет облаками, солнце уйдёт. Температура воздуха и днём и ночью не упадёт ниже +3…+8 градусов.

Фото: К.Тогаевой