Юлия Макарова: «Основной источник информации — «Кировская правда»

«Кировская правда» для меня является основным источником информации о различных культурных событиях в городе и области. Именно из этого СМИ я узнала, что построенный в далёком 1815 году знаменитый дом Витберга на Спасской, 41 в Кирове наконец-то признали объектом культурного наследия федерального значения. Также на сайте «КП» я прочитала о выставке-конкурсе «Мастеровые Вятки». Не могу не согласиться с губернатором Игорем Васильевым, который сказал, что «Мастеровые Вятки» – одно из самых значимых мероприятий в сохранении и развитии сферы народных промыслов.

От всей души желаю журналистам «Кировской правды» творческих успехов и интересных информационных поводов.

Юлия Макарова,

заведующая библиотеки № 9 им. А.М. Васнецова