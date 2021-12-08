Юная кировчанка стала победительницей престижной международной премии

Юлия Сметанина поразила жюри своими способностями в номинации «Художественное слово».

8-летняя Юлия Сметанина победила в самом престижном детском конкурсе страны — международной премии #ARTIS. Финал состоялся в Санкт-Петербурге.

Девочке 8 лет. Она — воспитанница кировского детского театра «Открытие». Занимается там больше года. Вместе с режиссёром-постановщиком, преподавателем по актёрскому мастерству Владимиром Соболевым Юлия приготовила выступление. Она читает сказ «Медведь и губернатор» из книги «Великорусские сказки Вятской губернии» Д. Зеленина.

— Мы сначала с этой чтецкой программой выиграли международный конкурс #Ямогу в Казани в апреле 2021 года. Потом победители конкурса за весь год встретились в Санкт-Петербурге. Юлия выступала в номинации «Художественное слово». И стала лучшей среди 24 номинантов. Это невероятная победа, — прокомментировала журналистам «Кировской правды» художественный руководитель детского театра «Открытие» Екатерина Орешкович.

По словам Екатерины, выступление Юлии всех потрясло. То, как девочка читала, никого не оставило равнодушным. За победу юной кировчанке вручили денежный приз. Это сертификат на 20 тысяч рублей.

Фото: vk.com/e.oreshkovich