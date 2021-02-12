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Юная кировчанка строит самолет-копию Як-18Т

Юлия Зорина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Ника Обухова занимается в авиамодельном кружке. Уже третий год девушка работает над кордовой моделью самолета. Изделие Ники станет точной копией Як-18Т.

Идея создать самолет появилась у девушки после поездки в Екатеринбург. Там Ника совершила полет на учебном самолете и решила построить собственный летательный аппарат. Он будет хоть и небольшой, но в техническом отношении как настоящий.

— Это даст возможность победить на конкурсе и получить звание мастера спорта, — говорит Ника.

Юная кировчанка строит самолет-копию Як-18Т

Самолет Ники управляется с помощью пульта и имеет двигатель, бензобак и «внутреннюю начинку». Он покрыт легким деревом, натянутым на каркас, и может выполнять многие фигуры пилотажа. Когда самолет «полетит» на соревнования, его покрасят в красно-серо-белые цвета. Такого же цвета будет и форма его владелицы.

В работе девушке помогает педагог Центра технического творчества Сергей Здоровенко. Большинство деталей сделаны при его участии. Только мотор пришлось заказывать отдельно.

Юная кировчанка строит самолет-копию Як-18Т

Почему девушка выбрала такое мужское хобби, как авиамоделизм? Ника отвечает, что выбор помогла сделать ее мама.

— Она прошла по всем кружкам и в итоге привела меня в авиамодельный. И попала в точку, — говорит Ника.

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Юлия Зорина