Юная кировчанка строит самолет-копию Як-18Т

Ника Обухова занимается в авиамодельном кружке. Уже третий год девушка работает над кордовой моделью самолета. Изделие Ники станет точной копией Як-18Т.

Идея создать самолет появилась у девушки после поездки в Екатеринбург. Там Ника совершила полет на учебном самолете и решила построить собственный летательный аппарат. Он будет хоть и небольшой, но в техническом отношении как настоящий.

— Это даст возможность победить на конкурсе и получить звание мастера спорта, — говорит Ника.

Самолет Ники управляется с помощью пульта и имеет двигатель, бензобак и «внутреннюю начинку». Он покрыт легким деревом, натянутым на каркас, и может выполнять многие фигуры пилотажа. Когда самолет «полетит» на соревнования, его покрасят в красно-серо-белые цвета. Такого же цвета будет и форма его владелицы.

В работе девушке помогает педагог Центра технического творчества Сергей Здоровенко. Большинство деталей сделаны при его участии. Только мотор пришлось заказывать отдельно.

Почему девушка выбрала такое мужское хобби, как авиамоделизм? Ника отвечает, что выбор помогла сделать ее мама.

— Она прошла по всем кружкам и в итоге привела меня в авиамодельный. И попала в точку, — говорит Ника.

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