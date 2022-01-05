Юноши «Родины» одержали первую победу на всероссийских соревнованиях

Сегодня воспитанники спортшколы «Родина» одержали первую победу на всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом.

В Нижнем Новгороде начался групповой турнир первенства страны среди старших юношей (2005-2006 г.р.). В стартовом матче кировчане встречались с соперниками из ульяновской «Волги» и победили со счётом 6:2.

Кроме того, в новогодние каникулы юные хоккеисты «Родины» разных возрастов принимают участие в турнирах в Первоуральске и Сыктывкаре. А групповой этап первенства России среди юниоров проходит в Кирове.

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