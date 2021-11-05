Юную кировчанку поставили на ноги после падения с большой высоты

В Кирове медики почти полностью восстановили здоровье 9-летней девочке, выпавшей из многоэтажки.

Ребёнок в июле прошлого года случайно упал с четвертого этажа. Девочка получила тогда очень тяжелые травмы, включая переломы позвонков, бедра и таза, ушиб грудной клетки и головного мозга. Ей провели диагностику с помощью томографа и рентгена в кировском Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии, затем выполнили операцию на позвоночнике.

По словам нейрохирурга Александр Попов, медикам удалось высвободить из сдавления спинной мозг, удалить отломки и гематомы, с помощью металлических вставок зафиксировать позвонки в естественном положении. Провели операцию и на бедренной кости.

Когда девочка смогла двигаться самостоятельно, её перевели в детскую больницу для дальнейшего восстановления. Повторную операцию в травмоцентре провели на днях в ноябре: удалили металлоконструкции, установили сращивание бедра и позвонков.

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