Юные кировчане привезли награды с межрегионального кубка Деда Мороза

Соревнования по пожарно-прикладному спорту на приз российского сказочника проходили в Вологде.

Для участия в этот старинный русский город съехались юные спортсмены из 5 регионов страны. Им нужно было показать лучший результат в дисциплинах, которые сдают профессиональные пожарные: бег по 100-метровой полосе препятствий и подъем по штурмовой лестнице на учебную башню.

Лидер определялся по сумме набранных очков. В итоге кировчане стали вторыми в общекомандном зачете, уступив ребятам из Калуги. Кроме того, самая юная спортсменка нашей сборной – Алена Мальцева взяла себе золотую медаль в личном первенстве в своей возрастной группе.

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Фото: 43.mchs.gov.ru