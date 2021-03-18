Юным кировчанам напомнили: бегать от собак нельзя

Накануне прошла встреча кинолога с подростками, где разбирали вопросы безопасности.

Руководитель центра местной активности 12 округа организовала встречу для того, чтобы дети узнали, как вести себя в ситуации, когда человек встречается с бродячим псом или стаей собак. Инструктор Клуба служебного собаководства Кировской области Екатерина Скобкина рассказала собравшимся о правильном поведении в сложных ситуациях и рассказала о профессии кинолога.

Так, ни в коем случае нельзя бежать при виде агрессивной собаки. У четвероногих сильны инстинкты и, следуя им, они воспринимают бегущего человека как жертву, к тому же, чувствуя страх, как выброс адреналина, становятся от этого злее. Мимо собаки нужно проходить тем же темпом, которым шли до этого, не обращая на нее внимание.

Если она начала лаять, грозно рычать, то лучше остановиться и молча постоять. Не кричать, не смотреть ей в глаза, не делать резких движений, чтобы она не покусала. Если сможете спокойным голосом говорить, то нужно говорить. Она не понимает значения слов, но по интонации поймет то, что вы ее не боитесь и ей вреда причинять не собираетесь.

Также гостья рассказала о том, как правильно выгуливать питомцев, чем их кормить, как правильно подавать команды, и какая ответственность лежит на хозяевах. Напомним, в городе выгул с животными разрешен только на поводке и в наморднике не зависимо от размера животного. В противном случае владелец может нарваться на штраф 1 000 до 2 000 рублей или питомца могут забрать в отлов.

— Было очень интересно! Теперь я знаю, что бежать от незнакомой собаки нельзя. А еще захотелось научить нашу собаку команде «рядом», — поделился Илья, ученик Лингвистической гимназии, после встречи с кинологом.

В завершение встречи подопечные Екатерины – метис Арчи, бигль Карлос и мопс Джейсон показали навыки поиска и дрессировки.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области собака напала на девочку.

Фото: vk.com/ganino12