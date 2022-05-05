Юный кировчанин повадился красть смартфоны из комиссионок

Нашли его после похищения товара из магазина на ул. Пролетарской в Кирове.

В конце апреля 18-летний посетитель попросил у продавца показать ему Apple iPhone за 30 с лишним тысяч рублей с витрины. И когда сотрудник отвлёкся, парень ушёл вместе с мобильником.

Оперативные сотрудники УМВД смогли вычислить не только место, куда подозреваемый отдал на продажу похищенное, но и установить его личность и местонахождение. Более того, уже при допросе задержанного выяснилось, что причастен к другой краже, совершенной ранее: смартфона за 22 тысячи рублей из магазина на ул. Воровского.

Возбуждены и расследуются уголовные дела. Проверяется причастность молодого человека к другим хищениям. Потерпевшие могут узнать его по фото с оперативной съёмки и сообщить в полицию.