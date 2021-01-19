Юный кировчанин создал робота, который помогает обрабатывать руки антисептиком

Умное устройство отличается тем, что к нему не нужно прикасаться.

Кировчанин Егор Жуйков учится в третьем классе. Также он занимается в городском центре инновационных технологий. Знания, полученные там, помогли мальчику смастерить необычного робота.

Егор назвал свое изобретение «робот-санитайзер». Главная особенность разработки в том, что обрабатывать руки дезинфицирующим средством можно бесконтактно. В нём встроен датчик движения. Сюжет про юного умельца сняли журналисты ГТРК «Вятка».

Егор рассказал корреспондентам, что его родители медики. Он знает, что такое коронавирус и какие меры профилактики существуют. Мальчик сообщил, что бесконтактный санитайзер — вещь практичная и полезная. Для её создания он использовал конструктор и разные другие приспособления. Кстати, необычный робот помог школьнику победить в областном конкурсе «Я – инженер».

Ранее мы сообщали, что кировские школьники придумали робота-картофелекопателя.

Фото: gtrk-vyatka.ru