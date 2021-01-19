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Юный кировчанин создал робота, который помогает обрабатывать руки антисептиком

Екатерина Сонина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество

Умное устройство отличается тем, что к нему не нужно прикасаться.

Кировчанин Егор Жуйков учится в третьем классе. Также он занимается в городском центре инновационных технологий. Знания, полученные там, помогли мальчику смастерить необычного робота.

Егор назвал свое изобретение «робот-санитайзер». Главная особенность разработки в том, что обрабатывать руки дезинфицирующим средством можно бесконтактно. В нём встроен датчик движения. Сюжет про юного умельца сняли журналисты ГТРК «Вятка».

Юный кировчанин создал робота, который помогает обрабатывать руки антисептиком

Егор рассказал корреспондентам, что его родители медики. Он знает, что такое коронавирус и какие меры профилактики существуют. Мальчик сообщил, что бесконтактный санитайзер — вещь практичная и полезная. Для её создания он использовал конструктор и разные другие приспособления. Кстати, необычный робот помог школьнику победить в областном конкурсе «Я – инженер».

Ранее мы сообщали, что кировские школьники придумали робота-картофелекопателя.

Фото: gtrk-vyatka.ru

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Екатерина Сонина