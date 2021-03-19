Юный кировчанин спел с Егором Кридом на ТНТ

Мальчик оказался на популярном шоу и встретил своего кумира.

На телеканале ТНТ вышел очередной выпуск программы «Музыкальная интуиция». Участники — известные артисты. Они пытаются угадать — кто из гостей умеет петь, а кто никогда этим не занимался.

Шоу подразумевает новый игровой формат. В нём смешаны юмор, вокальное шоу и интеллектуальная составляющая. На одной сцене встретились Егор Крид и Баста. Они угадывали кто из представленных людей обладает вокальными данными.

Примечательно, что среди гостей оказался и 11-летний кировчанин Григорий Столбов. В финале он спел с музыкантом Егором Кридом. А после исполнилась заветная мечта Григория. Он встретился и пообщался со своим кумиром — тиктокером Даней Милохиным.

Юный кировчанин рассказал историю, как оказался в Москве. Он очень хочет быть актёром. Его поддержал папа. Мужчина продал многое в Кирове, чтобы привезти сына в столицу и начать работать над его продвижением.

Ранее мы писали, что сын известных кировских музыкантов прошел слепые прослушивания на шоу «Голос. Дети».