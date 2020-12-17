Юный кировчанин выпал из окна многоэтажного дома

К счастью, подросток остался жив.

В кировских средствах массовой информации появились сообщения о мальчике, который выпал из окна. Этот факт подтвердили следователи.

Всё случилось на улице Воровского. В районе, где произошёл несчастный случай, находятся пятиэтажки. Из одной из них и выпал юноша. Известно, что ему 15 лет. Он упал с четвёртого этажа.

К счастью, подросток остался жив. Он находится под наблюдением медиков. Есть травмы.

Предварительная причина происшествия — молодой человек неаккуратно закрывал окно. Подробности сейчас выясняются следователи.

Фото из архива kirovpravda.ru. Непосредственного отношения к произошедшему не имеет.