Юный житель Кировской области собрал настоящий телескоп

Молодой человек исполнил свою мечту и теперь может любоваться созвездиями и туманностями.

Даниил Рассадкин учится в одной из школ Кирово-Чепецка. Прошлым летом он понял, что хочет телескоп. Из его окна отлично видна северная часть неба. Подумал и решил купить, но оказалось, то такие оптические приборы достаточно дорогие. Тогда юноша решил собрать телескоп Ньютона самостоятельно.

Даниил начал изучать литературу. Почти все элементы для устройства смастерил самостоятельно. Для этого ему пришлось освоить слесарное, сварочное дело, фрезерование. Линзы, фильтры он заказал через интернет. Саму трубу сделал из картона и стеклоткани. Всё для того, что уменьшить вес прибора.

— Штука вышла опять тяжёлая. Даже сбрасывая вес где только можно, она весит 11-12 кг. Носить с собой такое приспособление нелегко, но оно того стоит. Каждую ночь можно смотреть на ночное небо и находить там знакомые созвездия, любоваться. Также уже смог сфотографировать Луну с её причудливыми кратерами, — поделился Даниил.

Всего на сборку у него ушло около трёх с половиной месяцев. Школьник подчеркнул, что в общей сложность его прибор, состоящий из трубы, монтировки, окуляров, вышел на 17 тысяч рублей. Заводское устройство стоит 150 тысяч. Даниил со своим телескопом сейчас принимает участие в областной выставке народного творчества в Кирове.

Фото: kirovpravda.ru