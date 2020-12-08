Юный житель Кировской области стал соавтором книги сказок

Учащийся 6 класса принял участие в конкурсе «Сказкотворчество».

Всероссийская акция прошла в дистанционном формате. Организатором выступили сотрудники Московского дворца пионеров. Среди участников оказался шестиклассник из Оричевского района Роман Прощин. Мальчик начал читать в 5 лет. Сейчас ему 12 и чтение — одно из его любимых занятий. Оказалось, что школьник также хорошо умеет излагать мысли на бумаге.

После одного из мастер-классов необходимо было самостоятельно написать небольшую сказку. Роман так увлёкся, что у него получилось нечто вроде фантастического рассказа. Произведение мальчика высоко оценила известный российский детский писатель Светлана Кривошлыкова.

Работа Романа вышла в финал конкурса и попала в новый сборник сказок «Детям от детей», который выпустило московское издательство. Редактором стала Светлана Кривошлыкова.

За победу в конкурсе Роман получил подарки, и приглашение участвовать во второй волне конкурсе «Сказкотворчество». О Романе Прощине статью написали в газете «Искра» Оричевского района.

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Фото: pxhere.com, oiskra.ru