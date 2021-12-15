Юрист рассказал, как не потерять работу из-за опозданий в снегопад

Погода все чаще преподносит сюрпризы жителям Кирова. Из-за сильных снегопадов город стоит в пробках, а жители опаздывают на работу. И если в одних компаниях небольшое опоздание – не трагедия, то в других за это может грозить увольнение.

Как не потерять работу из-за опозданий в снегопад, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соколов. Его советы приводит ФАН.

По словам Ивана Соловьева, в российском законодательстве нет закрепленного понятия «опоздание». При этом, исходя из прочих норм, можно говорить о том, что оно является дисциплинарным проступком.

— Устраиваясь на работу, россияне подписывают трудовой договор или контракт, который закрепляет обязанность соблюдать режим труда и отдыха и установленные в организации правила. Кадровикам не составит труда найти конкретную формулировку приказа о наложении дисциплинарного взыскания на сотрудника даже за однократное опоздание, — говорит юрист.

Неоднократно зафиксированное нарушение может стать причиной увольнения.

В Трудовом кодексе есть понятие прогула — отсутствие сотрудника на рабочем месте более 4 асов подряд без уважительной причины. Опозданием же считается отсутствие менее 4 часов подряд.

Официального перечня уважительных причин для опоздания нигде нет. Однако благодаря судебной практике он давно известен. Так, уважительной причиной для опоздания считаются болезнь, смерть близких, техногенные аварии, ЧС, а также нарушения в работе транспорта и сложные погодные условия.

Если отношения с работодателем формально-напряженные, то причину опоздания следует подтвердить письменно. Подтверждением могут стать медицинские документы, свидетельства из органов ЗАГС, справки из транспортных организаций, гидрометеослужбы и отметки о задержках рейсов.

Плохая работа коммунальных служб по уборке снега также может стать уважительной причиной для опоздания. В пример юрист привел реальный случай из судебной практики.

— В Верховном суде слушалось дело об увольнении сотрудницы, которая не смогла добраться до работы из-за неубранного снега. Было отмечено, что истица не смогла выехать из деревни из-за неочищенной после снегопада дороги. При этом в населенном пункте дорога на въезд и выезд была всего одна. Это стало решающим фактором для вынесения решения в пользу работника, — рассказал Иван Соловьев.

Однако если добраться до работы можно разными дорогами, то доводы работника могут и не учесть. Работодатель резонно ответит: «Вы знали про снегопад и могли выйти пораньше».

Если дело дойдет до суда, то стоит помнить, что суды учитывают следующие обстоятельства:

причина отсутствия работника;

предупреждение об опоздании;

действия, предпринятые для того, чтобы попасть на работу;

отношение к работе в целом.

Поэтому юрист рекомендует в любом случае сообщить начальству о задержке и все же прийти на работу, чтобы избежать прогула.

Ранее мы писали, что кировчанам посоветовали чаще жаловаться на неубранный снег.