Юрий Балыбердин: «Байдену следовало бы делать заявления более взвешенно»

Кировские общественники по просьбе «КП» прокомментировали высказывания американского президента о Владимире Путине.

Политологи и общественники не припомнят в истории отношений двух стран заявлений, подобных тем, что сделал Джо Байден. Многие ждут от американской стороны извинений и сожалеют, что «все ожидания от новой администрации США оказались списаны в утиль».

«Кировская правда» поинтересовалась мнением кировчан и изучила комментарии земляков, оперативно появляющиеся в социальных сетях.

«Благодаря политике Владимира Путина сегодня мы живём в мире»

Юрий Балыбердин, депутат областного Законодательного собрания от партии «Единая Россия», доктор исторических наук, профессор:

— Считаю, что внешняя политика Российской Федерации под руководством президента страны Владимира Путина, — абсолютно конструктивна. И она точно ведёт не к войне, а к миру.

Чего, увы, не скажешь о политике, которую в течение многих лет мы наблюдаем со стороны Соединённых Штатов. Не секрет, что большинство конфликтов и войн последнего времени развязывались либо при непосредственном участии американской стороны, либо с её молчаливого согласия.

Думаю, что Джо Байдену, конечно, следовало бы делать свои заявления более взвешенно. Хотя их подоплёка ясна. Они делаются на фоне очередной годовщины возвращения Крыма в состав России — события, ставшего результатом волеизъявления граждан. Цифры по голосованию крымчан 7 лет назад в пользу такого решения хорошо известны.

Благодаря политике Владимира Путина сегодня мы живём в мире. Давайте вспомним: именно главе нашего государства удалось остановить конфликты на Кавказе, в которых России противостояли боевики со всех концов света.

Именно благодаря нашему президенту Россия вернула статус великой державы, и мы по праву этим гордимся.

Вызов нашей стране

Максим Пыхтеев, «Молодая гвардия» Киров:

— Президент США Джо Байден заявил о том, что президент России «убийца». Да уж…Одному из авторов целого ряда цветных революций только и заикаться об этом.

Всё же знают, сколько жизней унесли развязанные США реальные войны. После этого глупо обвинять Президента РФ. Над этим будут смеяться здравомыслящие люди и в России и за рубежом…

Особенно на фоне того, как мы в своей стране побеждаем пандемию, а у Путина в мире складывается имидж спасителя с российской вакциной.

«Агрессия от бессилия»

Илья Катаев, молодёжный парламент Кировской области VI созыва:

— Грубые заявления президента США в адрес России и Владимира Путина свидетельствуют о беспомощности. Байден нарушил не только принципы дипломатии, но и рамки приличия.

Как сказал Андрей Анатольевич Турчак: «Это крайняя степень агрессии от бессилия». Я с ним полностью согласен, ведь:

Наша вакцина от коронавируса полностью доказала свою эффективность и завоёвывает всё новые рынки.

Наша страна побеждает пандемию и вызванный ею экономический кризис;

Россия остаётся оплотом традиционных ценностей на фоне переоценки и низвержения ценностей: исторических, культурных, религиозных, семейных.

Обороноспособность нашей страны полностью восстановлена и делает невозможной даже мысль о военном вмешательстве.

Путина уважают во всём мире гораздо больше, чем лидеров других мировых держав.

«Попытка решить свои внутренние проблемы»

Евгений Пушкарёв, «Молодая гвардия» Киров:

— Честно сказать, жалко президента Байдена. Такое ощущение, что он не совсем понимает, что говорит. Или просто не знает, что сказать про Россию и прибегает к совсем уж неприемлемым выражениям. Попытки обвинить Россию во всех грехах только подтверждают неспособность Госдепа решить свои внутренние проблемы и желание сдержать развитие нашей страны.

Матвей Машковцев, «Молодая гвардия» Киров:

— Штаты совсем не думают о своих выражениях против России и Президента, но наш народ един! Подорвать историю и имидж России не получится! Мы все помним, знаем и будем преумножать!