Юрий Басманов: «Россия желает мира на Украине»

24 февраля российские Вооруженные Силы начали спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что введение войск стало вынужденной мерой, и цель этих действий – защитить мирных жителей Донбасса и сделать это с минимальными потерями.

Заместитель руководителя Союза Добровольцев Донбасса Кировской области, член совета Кировской областной общественной организации ветеранов «Боевое Братство», председатель Кировского регионального отделения «Российский Красный Крест» Юрий Басманов не понаслышке знает, каково приходилось жителям ДНР и ЛНР целых 8 лет, и подчеркивает, что Россия не хочет войны, а хочет, чтобы братский народ Украины жил в мире.

«Я полностью поддерживаю действия России в Донбассе. Мы ждали их с 2014 года. Наши вятские добровольцы тогда отправились защищать юго-восток Украины от нацистов, которые зверски убивали мирных жителей. За эти 8 лет в борьбе за независимость Донбасса погибли 20 добровольцев из Кировской области. Россия не желает войны, а желает, чтобы на Украине установился мир. Мы — братские славянские народы, наши деды и прадеды вместе защищали свою землю от фашистских захватчиков. Сейчас нужно, чтобы это понял каждый гражданин Украины. Мы должны поддерживать добрососедские отношения», — подчеркнул Юрий Вениаминович.

Напомним, Министерство обороны РФ подчеркивает, что вооруженные силы нашей страны не наносят ракетных, авиационных или артиллеристских ударов по городам Украины. Высокоточные удары ведутся исключительно по военным объектам – базам, аэродромам, технике. При этом не обстреливаются военные подразделения Украины, где военнослужащие сложили оружие.

Добавим, что Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал специальные распоряжения командирам российских подразделений относиться с уважением к украинским военным, пожелавшим сложить оружие. Также Шойгу отметил необходимость предусмотреть создание безопасных коридоров для выхода украинских военных из районов проведения операции к своим семьям.