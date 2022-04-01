Юрий Бородавко: В «Перекопе» — хорошая спортивная составляющая

В конце марта в Кирово-Чепецком районе прошли соревнования по лыжному спорту «Олимпийцы России». В них участвовали практически все сильнейшие спортсмены страны.

Тренер национальной сборной Юрий Бородавко в интервью «Кировской правде» рассказал о перспективах вида спорта и поделился впечатлениями от комплекса «Перекоп».

— Юрий Викторович, вы довольны тем, как в стране развивается лыжный спорт?

— Да, но всегда нужно стремиться к большему. Есть регионы-лидеры: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Татарстан, Удмуртия, где лыжный спорт является профилирующим, и ему уделяется большое внимание. Хорошие традиции есть и в Кировской области. Сейчас важно вернуть утраченные позиции и активно развиваться. Тогда у вас появятся сильные спортсмены, которые смогут претендовать на попадание в сборную России.

В то же время нужно понимать, что всё это требует серьёзных вложений, в первую очередь, в детские спортшколы — в инфраструктуру, в инвентарь, в зарплату тренеров…

— Вам понравился наш комплекс «Перекоп»?

— В России много отличных лыжных комплексов. В первую очередь, это «Жемчужина Сибири» в Тюмени и Центр зимних видов спорта в Ханты-Мансийске. Вашему комплексу нужно равняться на них. Здесь уже есть хорошая спортивная составляющая: круглогодичная трасса со сложным рельефом, стрельбище. Не хватает только тренажёрного зала, вместительной гостиницы на 250-300 мест и пищеблока.

Если всё это появится, здесь вполне можно будет проводить соревнования уровня чемпионата России и Кубка мира.

Очевидный плюс комплекса в Перекопе — логистика. В Киров можно легко добраться на поезде и самолёте из многих регионов России.

— Будут ли скорректированы планы подготовки сборной из-за известных событий?

— Очень трудно прогнозировать, как всё сложится, поэтому готовимся к разным вариантам развития событий. Международная федерация лыжных гонок — одна из самых лояльных к нам, мы это ценим и надеемся в скором времени вернуться, чтобы принимать участие в соревнованиях самого высокого уровня. Пока же выступаем в России. В этом тоже есть свои плюсы — любители спорта в регионах получили возможность увидеть сильнейших лыжников. Молодёжь, посмотрев на наших «звёзд», захочет пойти в секции. А ребята увидели, как их любят. Это минута славы, которую они заслужили. Если честно, такое искреннее внимание и любовь трогают до глубины души.

— Как в России выстроена система подготовки лыжников?

— Мы большое внимание уделяем преемственности. Отслеживаем перспективных ребят, начиная с 15-16 лет, в сборной есть юношеская и молодежная команды, где они набираются опыта и получают возможность себя проявить. Если у человека есть талант, надо дать ему реализоваться. Но важно понимать, что профессиональный спорт — это очень тяжёлый труд. Для достижения высоких результатов необходимо упорно тренироваться.

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