За 2,5 млн рублей в Кирово-Чепецке отремонтируют лестницу

В Кирово-Чепецке состоялось итоговое заседание бюджетной комиссии проекта «Народный бюджет».

На нём члены комиссии презентовали инициативные предложения, которые получили положительные экспертные заключения. Проект-победитель выбрали путём голосования. Это «Ремонт лестницы между домами № 24 и 26 по ул.60 лет Октября, ведущей к МБОУ «Многопрофильный лицей». Лестницей пользуются жители 9-го микрорайона, учащиеся лицея, посетители библиотеки и социального центра.

На втором месте — два предложения. Это строительство тротуара по нечетной стороне ул.Сосновой от церкви Благодати до пр.Перевощикова и продолжение ремонта тротуара на ул.Сосновой.

На реализацию проекта «Народный бюджет» выделяется 2,5 млн. рублей. В случае экономии оставшиеся средства распределят на ремонт объектов, которые заняли второе место.

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