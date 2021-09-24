За 2,9 млн рублей на улицах Кирова отремонтируют лестницы

Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по ремонту лестниц на улично-дорожной сети в г. Кирове.

Максимальная стоимость контракта — 2,9 млн рублей. Заказчиком выступает Управление дорожной и парковой инфраструктуры.

Работы предполагают установку бортовых камней, обрамление ступеней угловой сталью и их облицовку бетонными плитками, устройство покрытий из тротуарной плитки и др. Они должны быть выполнены по 30 ноября 2021 года.

Заявки от участников принимаются до 1 октября.

Ремонт лестниц в Кирове начали проводить в мае.