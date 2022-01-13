За 2 месяца из Кирова вывезли более 300 тысяч кубометров снега

С 14 ноября из Кирова на снежные полигоны вывезли более 300 тысяч кубометров снега. Об этом сообщили в городском УДПИ.

Как рассказала начальник отдела содержания УДС Екатерина Безгачева, подрядчики используют 3 полигона для складирования снега. Они находятся у биохимзавода, в Коминтерне и в Нововятском районе.

Большая часть снежных масс поступает на полигон на улице Луганской. В общей сложности он может принять до 500 тысяч кубометров снега.

В настоящее время в вывозе снега задействовано около 80 самосвалов и 25 погрузчиков. В первую очередь они убирают снежные массы с магистральных улиц, где любое заужение отрицательно сказывается на скорости транспортного потока. Также в перечень для уборки включат участки, на которые жалуются кировчане.

Весь объем вывозимого снега строго учитывается. Это делается с помощью GPS-навигации, которой оборудован каждый самосвал, а также данных о вместимости кузова. Недогруженные «КамАЗы» на полигон не допускаются.

В специальном журнале отмечается каждая единица техники, прибывшая на свалку, и количество снега, которое она привезла. Самосвалы выгружают снег, а бульдозеры формируют конусы, чтобы распределить его по площадке.

Ранее мы писали, где можно складировать снег в Кирове.