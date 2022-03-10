За 4,8 млн рублей в Радужном приватизируют здание гаража

Администрация г.Кирова издала постановление об условиях приватизации имущества.

Речь идёт о здании гаража на 5 автомашин на ул.Производственной, 2 в мкр Радужный.

Его площадь — 383,6 кв.м., год постройки — 1991-й.

Приватизация будет осуществлена путём возмездного отчуждения из муниципальной собственности. «В порядке реализации преимущественного права субъекта малого предпринимательства — ООО «Заря», — говорится в документе.

Организация арендует гаражи с 2017 года.

Цена имущества (здание и земельный участок) — 4,84 млн рублей.

Ранее мы сообщали о продаже ТЦ в Радужном.

Фото yandex.ru/maps