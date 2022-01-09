За 4 года в Кировской области заменили 1076 старых лифтов

В Кировской области продолжается замена старых лифтов. В минстрое отмечают, что работы идут опережающими темпами.

В областную программу капремонта общего имущества многоквартирных домов включено порядка 3000 тысяч лифтов. В приоритете – лифты старше 25 лет, отработавшие свой срок эксплуатации. Их в области насчитывается 1225.

Реализация программы идет опережающими темпами. По плану лифты, отработавшие нормативный срок службы, должны были быть заменены до 2024 года. Однако к началу 2021 года было заменено 1076 лифтов. Это составляет 87,8% от запланированного количества.

— Замена оставшихся 149 лифтов будет выполнена в установленные сроки, — отмечают в министерстве строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области.

Отметим, что пока не поступит новое лифтовое оборудование, старые лифты не выводятся из эксплуатации. Таким образом, жители многоквартирных домов не останутся без лифтов.