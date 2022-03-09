За 5 дней по Кирову рассыпали 100 тонн противогололедных реагентов

В Кирове продолжается борьба с гололедом. За 5 дней подрядчики распределили по тротуарам 100 тонн реагентов.

Уборкой снега и льда занимаются 6 бригад со спецтехникой и 20 рабочих ручного труда. Работы ведутся круглосуточно.

До асфальта расчищены почти все территории на остановках общественного транспорта. Как отмечают в АО «Гордормостстрой», количество жалоб на скользкие улицы начало снижаться. Так, сегодня дорожники отчитались об устранении гололеда на тротуаре у школы вблизи перекрестка улиц Свердлова и Макаренко.

Сотрудник подрядчика рассказал, что из-за низкой температуры воздуха галит на дорогах не применяется. Вместо него улицы посыпают пескосоляной смесью. Ее необходимо постоянно обновлять, поэтому работы идут без перерыва.

Контроль за деятельностью дорожников ведут представители УДПИ и теруправлений.

Ранее мы писали, что в Кирове наступил новый «ледниковый период».