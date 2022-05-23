За благоустройство парков и скверов проголосовали 58 тысяч кировчан

58100 жителей Кировской области приняли участие в голосовании за благоустройство территорий. Об этом сообщили в областном правительстве.

В 2022 году в рейтинговом голосовании в Кировской области участвуют 108 общественных пространств в 33 муниципалитетах. Голосование продлится до 30 мая. Объекты, набравшие больше всего голосов, будут благоустроены в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Самыми активными муниципалитетами по числу проголосовавших стали:

Адышевское и Коршикское сельские поселения Оричевского района,

Лазаревское, Шурминское и Русско-Турекское сельские поселения Уржумского района,

Знаменское сельское поселение Яранского района,

Белохолуницкий муниципальный округ.

В Кирове свой выбор сделали 17300 жителей, В Кирово-Чепецке участие в голосовании приняли 8800 человек, в Омутнинске – 3300, в Вятских Полянах — 2900, в Верхнекамском районе — 3600.

Напомним, что проголосовать можно на портале 43.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через госуслуги. Там же можно посмотреть проекты и изучить концепцию благоустройства конкретных территорий. Также отдать свой голос можно с помощью волонтеров, которые работают в общественных местах.