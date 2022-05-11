За благоустройство территорий проголосовали 32 тысячи кировчан

В голосовании за благоустройство территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» приняли 32150 жителей Кировской области.

Большинство проголосовавших – в Кирове. Также свои голоса за парки и скверы отдали 5800 жителей Кирово-Чепецка, 2300 жителей Омутнинска, 2200 жителей Вятских Полян. Активно принимают участие в голосовании жители Лузского и Верхнекамского районов и города Слободского.

Голосование продлится до 30 мая. В этом году в нем принимают участие 33 муниципалитета. Отдать свой голос за парк, сквер или пешеходную зону можно на сайте 43.gorodsreda.ru. Также проголосовать можно с помощью волонтеров, которые работают в общественных местах.

Территории, которые наберут больше всего голосов, будут благоустроены в 2023 году.