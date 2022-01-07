Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) помогают испытать счастье отцовства и материнства людям с проблемами с репродуктивным здоровьем. Эта мера поддержки семей реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

В 2021-м в Кировской области проведено 998 процедур с использованием ВРТ.

— За год 274 семьи в Кировской области стали родителями благодаря ЭКО. После проведенной процедуры родилось 320 детей, – сказал министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

Все они проводятся бесплатно.

— Пройти процедуры с использованием вспомогательных репродуктивных технологий можно по полису обязательного медицинского страхования в женской консультации по месту жительства, — добавил Андрей Вениаминович.

Кстати, в прошлом году отделение вспомогательных репродуктивных технологий Кировского областного клинического перинатального центра отметило 10-летие со дня основания. Благодаря развитию и использованию ВРТ в Кировской области стали родителями более 1 800 семей, в которых родились 2 174 младенца.

Фото: Александр Папырин