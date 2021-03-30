За месяц «Куприт» потерял более 90 контейнеров

С начала марта в Кировской области повреждено 93 мусорных контейнера.

И если в трети случаев речь просто о поломке колёс, крышки или педали, то 60 баков восстановлению не положат.

Многие из них просто сожжены брошенными окурками. Причем часть их них попала в бак явно не случайно. Таких пожаров всё больше. Последние инциденты отмечены на Маршала Конева, 5, Московской, 53 и Октябрьском проспекте, 122а в Кирове.

В «Куприте» напоминают, что за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества виновным грозит уголовная ответственность (статья 167 УК РФ).

Ранее мы писали, что в районы отправили крупную партию евроконтейнеров.