«Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!»

18 марта в Кирове пройдет патриотическая акция в честь воссоединения Крыма с Россией и в поддержку Донбасса.

8 лет Донбасс живет под обстрелами украинских военных. 8 лет в этом регионе гибнут люди, дети и старики прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

Столько же – 8 лет – наш Крым, воссоединенный с Россией, живет спокойно и стабильно.

Напомним, 16 марта 2014 года состоялся референдум жителей Крыма и Севастополя, на котором подавляющим большинством голосов принято решение о вхождении полуострова в состав Российской Федерации. Крым вернулся на свою историческую Родину.

«Мы своих не бросаем!»

Сегодня Вооруженные Силы нашей страны ведут спецоперацию за освобождение от нацизма Луганской и Донецкой народных республик. «Мы своих не бросаем!» – такова позиция президента РФ Владимира Путина.

На днях журналист украинского телеканала Фахрудин Шарафмал в прямом эфире процитировал слова нациста Адольфа Эйхмана и призвал «убивать русских детей». Такая позиция представителя украинского СМИ свидетельствует о том, что власть на Украине следует не только идеям Бандеры, но и нацизма. Как известно, Эйхман выступал за «окончательное решение еврейского вопроса». Теперь телеведущий предлагает по такому же принципу уничтожать русских.

Националистический режим на Украине, который проводит политику геноцида русскоязычного населения и притеснения по этническому признаку, уже вызвал волну противодействия этнических меньшинств.

Так, на имя премьер-министра Венгрии Виктора Орбана было направлено обращение от этнических венгров, проживающих на Украине, с просьбой защитить их от геноцида: «Власти Украины продолжают проводить политику геноцида и угнетение нашего народа в Закарпатской области. Нас преследуют за инакомыслие только по поводу того, что у нас другая культура и мы говорим на другом языке. Закон в этом государстве не гарантирует соблюдение наших прав и свобод». В ряде пограничных районов Закарпатья с венгерскими диаспорами планируют провести референдум о выходе из состава Украины.

За межнациональное согласие

Сегодня Россия делает всё возможное, чтобы освободить Донбасс и его жителей от неонацистов и защищает от этой чумы собственные границы.

– Россия никогда не будет в жалком и униженном состоянии. И борьба, которую мы ведем, – это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией! – подчеркивает Владимир Путин.

Завтра, 18 марта, по всей стране пройдут праздничные мероприятия в честь возвращения Крыма в состав России.

В Кирове на Театральной площади в 13 часов состоится патриотическая акция, будет организован концерт творческих коллективов. Также в этот день пройдет флэшмоб «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!» – взявшись за руки, кировчане выстроятся в символическую букву Z.

Напомним, на днях губернатор Кировской области Игорь Васильев встретился с представителями национальных общественных объединений региона.

— Думаю, всех волнует сегодняшняя ситуация в стране. Знаю, что многие из вас уже высказывали свою позицию и в публичных выступлениях, и на страницах социальных сетей, – обратился глава региона к участникам встречи. – Нам необходимо объединить усилия в достижении общего результата, организовать работу с представителями всех национальностей, чтобы на территории Кировской области сохранялись стабильность, межнациональное согласие, дружественное отношение к представителям всех народностей.

Губернатор пригласил представителей всех диаспор принять участие в акции – вместе с друзьями, семьями.

В этом году в ходе акций россияне также выступят в поддержку решения главы государства о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

Как отметил руководитель областной общественной организации «Конгресс татар Кировской области» Равиль Нургалеев, «наш президент взял верный курс, в Кировской области все национальности живут дружно, мы хотим, чтобы так было везде».