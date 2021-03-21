За неделю кировчане обратились к губернатору 37 раз

Чепчанка пожаловалась губернатору на нерасчищенную дорогу на микрорайон Каринторф. Менее чем за сутки снег был убран.

Проблема жительницы Кирово-Чепецка оперативно решилась после жалобы губернатору Игорю Васильеву. Женщина написала в чат на странице главы региона во «ВКонтакте». Сигнал поступил кураторам в рамках проекта «Инцидент менеджмент», а затем — в администрацию Кирово-Чепецка. Заместитель главы администрации по городскому хозяйству Павел Данилов за ненадлежащее содержание дороги высказал претензию подрядчику: «Чтоб в три ряда мне всё почистили!». На следующий день дорога была расчищена от снега.

Напомним, обратиться с волнующим вопросом в правительство Кировской области может любой желающий. Для этого необходимо описать свою проблему «ВКонтакте», перейдя по ссылке vk.cc/aApeuM, либо написать о ней в комментариях под любым постом, в сообщениях правительства Кировской области или главы региона Игоря Васильева.

За неделю губернатору Игорю Васильеву от жителей региона поступило 37 обращений. Основными темами были: благоустройство, ЖКХ, здравоохранение, социальное обслуживание населения. Решено 84% поступивших вопросов.

Важно!

Обратиться к главе региона можно и через сайт газеты «Кировская правда». Для этого нажмите на банер «Приёмная губернатора».