За неделю в Кирове заболели коронавирусом 100 детей в возрасте до 1 года

За прошедшую неделю коронавирусом заболели 100 маленьких кировчан, которым не исполнилось и года. Об этом сообщила представитель Роспотребнадзора Любовь Басарыгина в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Кирове».

По словам сотрудницы ведомства, чаще всего COVID-19 болеют дети в возрасте от 7 до 14 лет. В этой возрастной группе фиксируется до 1000 случаев в неделю.

Около 200 случаев в неделю выявляется у детей от года до 6 лет. При этом спада заболеваемости в ближайшие 2 недели специалисты не ожидают.

Напомним, что на 10 февраля в Кировской области было выявлено 1972 новых случая COVID-19.

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