Управляющие компании могут оштрафовать на 200 тысяч рублей за неубранный снег

8 декабря инспекторы теруправлений оценили состояние кировских дворов после сильного снегопада. Об итогах проверки рассказали в горадминистрации.

Ряд УК оперативно отреагировали на изменение погодных условий. Так, от снега был полностью очищен двор дома №12 на улице Попова. Однако последствия снегопада ликвидировали далеко не везде. Соседние дворы тонут в снегу.

Как сообщил начальник отдела развития и содержания территорий Ленинского района Данила Оксентюк, в связи с формированием высокого снежного покрова сотрудники теруправления будут ежедневно проводить осмотр дворов. Инспекторы будут фиксировать такие нарушения, как снежные колеи высотой более 5 см на дорогах, наледь на тротуарах, неочищенные входные группы домов.

Нарушителям будут направлены предостережения. Если замечания не будут устранены в течение суток, юрлицо могут оштрафовать на сумму от 50 до 200 тысяч рублей. Сообщить о некачественной уборке снега жители Кирова могут в теруправление по месту жительства или в Госжилинспекцию.

Ранее мы писали, что дорожникам дали несколько часов на очистку Кирова от снега.