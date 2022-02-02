За ночь в Кирове выпало 3 сантиметра снега

В ночь на 2 февраля в Кирове выпало почти 3 сантиметра осадков. На уборку города вышли дорожные службы.

Ночью в Кирове была проведена патрульная очистка улиц. Днем подрядчики начали работу по расширению проезжих частей и расчистке тротуаров.

В настоящее время в центре Кирова работает 70 единиц спецтехники ГДМС. Рабочие ликвидируют последствия снегопада в пешеходных зонах и на участках возле остановок.

Также дорожные службы отрабатывают жалобы кировчан на сугробы и наледь. Так, был обработан скользкий участок на перекрестке улиц Чапаева и Воровского.

Ранее мы писали, что по свежевыпавшему снегу в Кирове прокатился лыжник в классическом костюме.