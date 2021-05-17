За объекты благоустройства проголосовали 85 тысяч кировчан

Почти 85 тысяч жителей Кировской области отдали свои голоса за парки и скверы, которые будут благоустроены в 2022 году. До окончания голосования по выбору объектов благоустройства осталось 2 недели.

На 17 мая лидерами голосования являются:

В Кирове: парк имени Кирова (4887 голосов), сквер на улице Советской, 27 в Нововятске (3646), пешеходная зона на проспекте Строителей (2698). Не вошли в тройку лидеров, но также набрали больше тысячи голосов парк имени Гагарина, пешеходная зона в квадрате Октябрьская – Гражданская – Ленина в Лянгасово, Театральная площадь, лыжная трасса в ДСК, пешеходная зона на улице Лепсе, Северная набережная и набережная Грина, общественная территория на улице Риммы Юровской и пешеходная зона на улице Горького.

В Кирово-Чепецке: парк «Южный» (2867), улица Сосновая (1371), проспект Мира(1227), проспект Кирова (1078).

В Вятских Полянах: установка фонарей (1905).

В Кирсе: пешеходная зона на улице Заречной (2140).

В Котельниче: сквер «Городской сад» (1567).

В Нолинске: пешеходная зона на улице Горького (1024)

В Омутнинске: пешеходная зона на улице 30-летия Победы (1533), пешеходная зона на улице Свободы (1056).

В Слободском: благоустройство сквера и зоны отдыха за фонтаном с установкой памятника А.Грину на Соборной площади (1089).

В Яранске: пешеходная зона на улице Радина (1278)

Всего для отбора в Кировской области предлагается более 200 объектов, 99 из них – в областном центре. Территории, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Проголосовать можно на портале https://43.gorodsreda.ru/. Для вопросов работают горячие линии: