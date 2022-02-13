За олимпийскую медаль поборется конькобежка из Чепецка

Тем временем кировских олимпийцев ждет еще один старт в Пекине. 15 февраля российские конькобежки поборются за медаль в полуфинале. Их соперницами станут японские спортсменки.

Одной из участниц нашей команды станет Елизавета Голубева. Спортсменка родилась в Кирово-Чепецке. Там же начала заниматься коньками.

Когда девушке исполнилось 14 лет, ее семья переехала в Коломну. Тренерами Лизы стали ее родители – Ольга и Сергей Казелины. Брат Елизаветы Михаил Казелин – тоже конькобежец.

В этом году чепчанка впервые выступила на Олимпийских играх. Ее первой дистанцией стал забег на 1500 метров.

— 7 февраля – 7-е место. Мой дебют на ОИ, — написала Елизавета в своем «Инстаграме».

Напомним, что накануне российская команда стала четвертой в гонке преследования.

Фото: www.instagram.com/lizocha_golubeva/