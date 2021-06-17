За присвоение Вятским Полянам звания «Город трудовой доблести» проголосовали около 3 тысяч человек

Жители голосуют через сайт городдоблести.рф и через журналы сбора подписей.

Напомним, 12 мая ветераны города Вятские Поляны обратились к губернатору Кировской области Игорю Васильеву с инициативой о присвоении Вятским Полянам почетного звания «Город трудовой доблести». Глава региона поддержал инициативу.

Сбор подписей стартовал 12 июня – в День России и День города.

Любой житель региона может проголосовать за инициативу на сайте городдоблести.рф, здесь свои подписи оставили на данный момент 1575 человек.

В Вятских Полянах также созданы журналы сбора подписей, которые ведут волонтеры, – через «живые» подписи в журналах инициативу поддержали на сегодня 1250 жителей города.

Сбор подписей продолжается.

Напомним, Вятские Поляны внесли огромный вклад в Великую Победу. Именно здесь массово производился легендарный пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), который стал символом советского солдата-победителя.

Осенью 1941 года в Вятские Поляны был эвакуирован машиностроительный завод из подмосковного Загорска. Всего за 11 дней, по сути, в чистом поле поставили корпуса, смонтировали оборудование, началось производство продукции. На работу на вятскополянском заводе «Молот» было мобилизовано 3608 человек из разных уголков Кировской области. За годы войны коллектив машиностроительного завода выпустил более 2,5 млн ППШ, за что в сентябре 1945 года предприятие было награждено орденом Ленина.

Свой вклад в Победу внесли женщины и дети, которые в годы войны работали на производстве, в колхозах, выращивали хлеб, заготавливали лес.