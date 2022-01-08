За прошлый год в Кировской области восстановили 38 тысяч гектаров леса

Подведены предварительные итоги реализации регионального проекта «Сохранение лесов»

Два года в Кировской области осуществляется проект «Сохранение лесов». Его проводят в рамках нацпроекта «Экология». Цель проекта – сохранить зеленые легкие региона. Для этого на всех участках, где леса вырубались или погибли в результате разгула стихии, высаживают новые деревья.

В минувшем году лесовосстановление провели на площади 38 тыс. гектаров. Для этого задействовали арендаторов лесных участков, ведущих заготовку древесины. Помимо этого в области прошли две масштабные акции по посадке деревьев, в которой в память о героях деревья высаживали кировчане.

По данным министерства регионального лесхоза показатель регионального проекта «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» — 104 % (при плане 100%). Также лесники отчитались, что за год запасли 5,7 тонны семян хвойных пород, для будущего лесовосстановления.

Помимо этого, в рамках проекта купили 215 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования для Кировской «Лесоохраны».