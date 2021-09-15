За срыв поставок фирма из Ставрополя заплатила 2,6 млн рублей

За срыв поставок свежих овощей и фруктов фирма из Ставрополя заплатила 2,6 млн рублей штрафа.

Ранее с ней заключил контракт кировский Комбинат продовольствия и соцпитания (МКУ «КПиСП»). Факты неисполнения обязательств стали фиксироваться с самого начала его действия. В итоге свыше 50 заявок оказались невыполненными — фирма поставила продукцию на 2,6 млн рублей вместо 17 млн. Эту сумму комбинат и удержал в виде штрафа.

Не согласившись с таким решением, поставщик подал исковое заявление о взыскании с МКУ «КПиСП» задолженности за якобы неоплаченные поставки. Суд отказал в его удовлетворении, поскольку фирма не представила ни одного доказательства, которое бы указывало на объективные причины, помешавшие выполнить условия контракта.

Вся взысканная сумма перечислена в бюджет Кирова.

Фото admkirov.ru