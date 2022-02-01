За сутки кировские поликлиники приняли и отработали 9388 вызовов на дом

В последний день января кировские медики приняли и обслужили 9388 вызовов на дом. Эта цифра почти в 2 раза больше, чем неделю назад, сообщили в областном минздраве.

Ситуация с коронавирусом в Кировской области остается напряженной. Число вновь выявленных случаев превышает 900 в сутки, а количество одновременно заболевших составляет более 20 тысяч человек. Для оказания помощи пациентам на дому задействованы все возможные ресурсы.

По словам министра здравоохранения Андрея Черняева, 31 января поликлиники отработали 9388 вызовов на дом, а служба скорой помощи – 2603 вызова. Все цифры больше, чем в предыдущие дни.

– В связи с этим я хотел бы обратиться к жителям региона с просьбой максимально ответственно отнестись к вопросам соблюдения мер профилактики: носить маски, ограничить социальные контакты и посещения мест массового пребывания, а также сделать прививки, — сказал глава минздрава.

Андрей Черняев напомнил, что в кировских поликлиниках введена система разграничения потоков пациентов с признаками COVID-19 и без них. Прием в ковидных больницах ведется в несколько смен.

Ранее Минздрав РФ опубликовал алгоритм действий для пациентов с легким течением COVID-19 и ОРВИ.