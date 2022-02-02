За сутки операторы ковидного колл-центра «122» в Кирове приняли более 3300 звонков

В первый день февраля операторы колл-центра «122» в Кирове приняли более 3,3 тысячи звонков, а врачи первичного звена отработали около 10 тысяч вызовов на дом. Об этом сообщает областной минздрав.

За последнюю неделю количество новых случаев COVID-19 кратно увеличилось. Первыми, к кому пациенты обращаются за помощью, становятся операторы колл-центров. Среднее время ожидания составляет меньше 2 минут.

Нагрузки на сотрудников огромные. Поэтому по поручению губернатора Игоря Васильева, колл-центры и служба «122» были усилены дополнительными кадрами.

Как сообщил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, на сегодня в колл-центре ККДЦ трудятся более 200 человек. Все они прошли подготовку и обучены алгоритмам приема вызовов и работе в единой информационной системе.

Елена Ворожцова работает оператором больше 2 лет. По ее словам, с такими нагрузками она еще не сталкивалась. Объем заболевших вырос в разы. Соответственно, увеличилось и количество звонков.

– Эта волна стала самой серьезной. Телефон не замолкает до вечера. Врачи не всегда могут справиться с таким количеством вызовов. Поэтому тех, чье состояние позволяет, мы приглашаем на прием в поликлинику, — говорит Елена.

Каждый вызов фиксируется в специальной программе. Всех пациентов детально опрашивают. Иногда люди не могут дозвониться и кладут трубку. Такие пропущенные звонки обзванивают отдельные операторы.

Опытным сотрудникам помогают студенты медицинского вуза и колледжа. Старшекурсники работают на приемах и вызовах, а те, кто помладше, — операторами в колл-центре.

Алиса Харламова учится на 3-м курсе кировского медицинского университета. Объявление с вакансией оператора она увидела на сайте вуза и с готовностью откликнулась. Сегодня у Алисы первый рабочий день.

Неопытной девушку назвать нельзя – в прошлую волну коронавируса она уже работала оператором. Но сейчас все гораздо сложнее.

— Я пришла помогать, потому что люди очень нужны. Нагрузка сейчас значительно больше. Каждое обращение регистрируем, записываем симптомы и отправляем в работу поликлиникам, – говорит студентка.

Ранее о своей работе в волну «омикрона» рассказала врач-терапевт из 3-й поликлиники.