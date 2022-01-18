За сутки в Кировской области погибли в огне 3 человека

17 января в Кировской области произошли 3 смертельных пожара. Причиной всех несчастных случаев стала неосторожность при курении. Об этом сообщили в МЧС.

Возгорание случилось в одном из домов в деревне Тоскуй Сунского района. Огонь повредил имущество и отделку в квартире. После тушения пожара на месте происшествия обнаружили тело хозяина жилья.

В этот же день сгорел садовый домик в Советске. Строение выгорело дотла, а на пожарище нашли труп мужчины. Его личность устанавливается.

Из-за сигареты погибла и жительница Кирова, живущая в доме на улице Герцена. В ее квартире произошло возгорание: вспыхнул матрас, а затем огонь перекинулся на другие вещи. Пожар не вышел за пределы квартиры, но ее хозяйка скончалась от отравления продуктами горения.

По факту пожаров проводится проверка.