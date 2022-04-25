За время СВО Роскомнадзор заблокировал 85 тысяч фейков

За время специальной военной операции на Украине Федеральная служба по надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций ограничила доступ более чем к 85 тысячам единиц фейкового контента. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Данные о блокировке привели в Роскомнадзоре. Отметим, что официальную информацию по самым волнующим и актуальным вопросам можно получить на портале объясняем.рф. Здесь публикуются проверенные данные из официальных источников.

Так, на портале можно узнать о мерах поддержки жилищного строительства, об оплате труда в период простоя, о том, какие меры принимаются для обеспечения россиян лекарствами и найти ответы на другие вопросы.