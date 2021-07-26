За выходные в Кировской области произошло 14 ДТП

За минувшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 14 ДТП. В них получили травмы 20 человек, в т.ч. трое несовершеннолетних.

Вечером в пятницу в Яранском районе столкнулись «Тойота Лендкрузер» и «Форд Мондео», после чего последний опрокинулся. Две женщины — пассажирки автомашин получили травмы и были госпитализированы.

В субботу в Котельничском районе произошло ещё одно столкновение — «Вольво» и «Тойоты Королла», водитель и пассажир которой травмированы.

В тот же день водитель автомобиля «Черри» съехал в кювет. Он, а также три пассажира, госпитализированы.

Вчера вечером в Кирове около дома №64 на ул.Ленина столкнулись «Инфинити» и «Лада Гранта». Её пассажирка получила травмы, обошлось без госпитализации.

Фото vk.com/gibdd43