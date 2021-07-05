За выходные в Кировской области произошло 8 пожаров

За минувшие выходные дни на территории региона было зарегистрировано восемь пожаров.

Днём в субботу в Кирове на ул. Лепсе во время стоянки загорелся автомобиль ВАЗ-21103. У машины выгорел салон, обгорело лакокрасочное покрытие. Причина происшествия устанавливается.

В тот же день в кировском садовом товариществе «Меховщик» загорелась хозяйственная постройка на одном из участков. У неё обгорели стены, пол и обрешетка кровли. Предполагаемая причина — неосторожность хозяйки при курении.

В воскресенье в с. Каменное Белохолуницкого района произошел пожар в магазине. Обгорели потолок, стены, сгорел товар. Предполагаемой причиной называется неисправность электрооборудования.

Как сообщает ГУ МЧС по Кировской области, погибших и пострадавших при пожарах нет.