За взрыв газа в Кикнуре ответят двое газовщиков

Следственный комитет завершил расследование дела о взрыве газа в поселке Кикнур, где погибли 2 человека.

Инцидент произошел 10 июля 2020 года. На первом этаже трехэтажного дома взорвался бытовой газ. В результате происшествия погибли двое жителей.

Накануне ЧП в доме проходила плановая проверка газового оборудования. Работы проводило ООО «Газэнергосеть Киров». В ходе проверки к газовщикам обратилась хозяйка одной из квартир с просьбой заменить старый счетчик газа.

29 июня двое сотрудников компании выполнили замену. Однако новый счетчик газовщики собрали с нарушением требований проекта. Это привело к образованию взрывоопасной смеси в воздухе.

Утром 10 июля хозяйка жилья решила воспользоваться электрозажигалкой. Из-за огня газ вспыхнул. Взрыв был сильным: в доме обрушились перегородки и были повреждены перекрытия. Под завалами погиб 60-летний жилец одной из квартир, а саму хозяйку доставили в больницу с сильными ожогами. Через 10 дней она скончалась.

Сумма материального ущерба, причиненного жильцам, составила 17 миллионов рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми по нему выступили работники «Газэнергосети», занимавшиеся заменой счетчика. В настоящее время расследование по делу завершено, материалы дела переданы в прокуратуру.

​​​Ранее мы писали, что в недостроенном доме в Кирове взорвался газ.