Заболеваемость ОРВИ в Кировской области снизилась на 40 процентов

За первую неделю марта заболеваемость респираторными инфекциями в Кировской области упала на 40 процентов.

За 7 дней было зарегистрировано 9204 случаев ОРВИ. 36,7 процента от числа всех заболевших составляют дети.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, в регионе циркулируют коронавирусы, риновирусы и аденовирус. Случаев гриппа выявлено не было.

Заболеваемость коронавирусом за неделю в целом сократилась на 27,4 процента. Спад был отмечен во всех возрастных группах. Среди взрослых снижение заболеваемости составило 28,2 процента, среди детей – 24,4 процента.