Задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионера

Сотрудники полиции установили злоумышленника, который нанёс множественные ножевые порезы пенсионеру.

В полицию поступила информация о том, 11 июля, в с.Марковцы в отношении 71-летнего мужчины было совершено преступление. Родственники обнаружили у него резанные ножевые раны пальцев, предплечья и груди и вызвали врачей.

Сотрудники скорой помощи сообщили о происшествии полицейским, которые опросили потерпевшего и узнали подробности преступления.

11 июля в квартиру пенсионера пришел молодой человек, который угрожал ножом и требовал деньги, а получив отказ нанёс тому ножевые ранения и ушёл.

Позже стало известно, что он может уехать в Свечинский район к знакомым.

Подозреваемым оказался неработающий мужчина 2000 г.р. Позже сотрудники пункта полиции «Свечинский» задержали его на делянке в лесу.

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Разбой».