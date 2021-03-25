Задержан член банды, в битве с которой погибли кировские десантники

23 марта в Москве силовики задержали Германа Арбинина, который был членом банды Басаева – Хаттаба. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт она напала на 6-ю роту 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. В битве погибли 84 десантника из 90. Среди них – уроженцы Кировской области Денис Белых, Василий Сокованов, Алексей Некрасов и Роман Ердяков.

Задержанному будет предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих.

В настоящее время по делу ведется следствие. Следователи устанавливают роль Арбинина в преступлениях бандформирования и проверять причастность к другим эпизодам.

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